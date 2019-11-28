Ödüllü yarışmayla iklim farkındalığı

Çiğli Belediyesi, küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine dikkat çekmek amacıyla çocuklara yönelik bir yarışma düzenleniyor. “İklim Değişikliği” konulu ödüllü yarışma için öğrencilerin 3 Ocak 2020 tarihine kadar resimlerini teslim etmesi gerektğini belirten Başkan Utku Gümrükçü, “Bizlere düşen iklim değişikliğine yönelik stratejiler ve eylemler geliştirmek. Bunun için de geleceğimiz olan gençlerimizi bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar yapıyoruz” dedi.