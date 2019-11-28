29.11.2019 - 00:01 |
Ödüllü yarışmayla iklim farkındalığı
Çiğli Belediyesi, küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine dikkat çekmek amacıyla çocuklara yönelik bir yarışma düzenleniyor. “İklim Değişikliği” konulu ödüllü yarışma için öğrencilerin 3 Ocak 2020 tarihine kadar resimlerini teslim etmesi gerektğini belirten Başkan Utku Gümrükçü, “Bizlere düşen iklim değişikliğine yönelik stratejiler ve eylemler geliştirmek. Bunun için de geleceğimiz olan gençlerimizi bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar yapıyoruz” dedi.
19 yıl vücudundaki kurşunla yaşadı: Düğünlere gitmiyorumSamsun'da asker eğlencesi sırasında bir kişinin havaya açılan ateş sonucu ölmesi üzerine Muğla'da yaşayan bir kadın, kendi başına da aynı olayın geldiğini belirterek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duruma tepki gösterdi.