‘Oğlum iyileşsin o bana yeter’

Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde yaşayan Kader Koç, serebral palsi ve epilepsi hastası 7 yaşındaki oğlu Korkut Ata’nın iyileşip, yürüyebildiğini görmek istiyor. Korkut Ata’nın iyileşmesi için daha yoğun fizik tedavi görmesi gerektiğini belirten Koç, “Bakımına destek olmak amacıyla kumaş ve keçeden hediyelik eşyalar satıyorum” dedi.