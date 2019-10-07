07.10.2019 - 07:50 | | AA
‘Oğlum iyileşsin o bana yeter’
Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde yaşayan Kader Koç, serebral palsi ve epilepsi hastası 7 yaşındaki oğlu Korkut Ata’nın iyileşip, yürüyebildiğini görmek istiyor.
Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde yaşayan Kader Koç, serebral palsi ve epilepsi hastası 7 yaşındaki oğlu Korkut Ata’nın iyileşip, yürüyebildiğini görmek istiyor. Korkut Ata’nın iyileşmesi için daha yoğun fizik tedavi görmesi gerektiğini belirten Koç, “Bakımına destek olmak amacıyla kumaş ve keçeden hediyelik eşyalar satıyorum” dedi.
Alev alev yandı...Fatih’te iki katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Metruk binanın alev alev yanması da kameralar tarafından kaydedildi.