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    HaberlerEge Haberleri Öğrenci gözünden Bornova
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    21.12.2019 - 03:33 |

    Öğrenci gözünden Bornova

    Bornova Belediyesi’nin Yaşar Üniversitesi’yle düzenlediği Estetik ve Kentsel Tasarım Çalıştayı’nda ortaya çıkan projeler Bornova Belediyesi Kültür Merkezi’nde sergilendi.

    Öğrenci gözünden Bornova

    Mimarlık ve Çevre Tasarımı ile Grafik Tasarım bölümlerinden 60 öğrenci, ilçenin sembol alanlarından Büyükpark, Küçükpark ve Bornova Metro İstasyonu’ndan Belediye’nin Ana Hizmet Binası’na uzanan aks için kentsel tasarım projeleri üretti. 13 öğretim üyesinin de öğrencilere destek olduğu çalıştayda 9 proje ortaya çıktı. Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “Yerel yönetim- üniversite işbirliğinin devam etmesi gerekiyor” dedi.

    Milliyet'te Haftanın özeti20 Aralık 2019 haftanın özeti videosu.
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    Magazin Bülteni 20 Aralık 2019.
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