Öğrenci gözünden Bornova

Mimarlık ve Çevre Tasarımı ile Grafik Tasarım bölümlerinden 60 öğrenci, ilçenin sembol alanlarından Büyükpark, Küçükpark ve Bornova Metro İstasyonu’ndan Belediye’nin Ana Hizmet Binası’na uzanan aks için kentsel tasarım projeleri üretti. 13 öğretim üyesinin de öğrencilere destek olduğu çalıştayda 9 proje ortaya çıktı. Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “Yerel yönetim- üniversite işbirliğinin devam etmesi gerekiyor” dedi.