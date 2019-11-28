Öğrenci kenti gençlere emanet

24 saat yaşayan Küçük Park, Büyük Park ve metro ile Bornova Belediyesi arasındaki bölge, Estetik ve Kentsel Tasarım Çalıştayı’yla yeniden tasarlanacak.

Bornova Belediyesi’nin Yaşar Üniversitesi ile birlikte düzenleyeceği Estetik ve Kentsel Tasarım Çalıştayı’nda öğrenciler, Bornova’nın sembol alanlarından; Büyük Park ve Küçük Park ile metrodan Belediye Ana Hizmet Binası’na uzanan aks için kentsel tasarım projeleri üretecek. Projeler, 16 Aralık’ta düzenlenecek sergide tanıtılacak. 68 öğrenci ve 13 öğretim üyesinin yer alacağı çalıştayın sonunda bir de tasarım rehberi hazırlanacak.

‘Fikirleri çok değerli’

Çalıştayın tanıtım toplantısında konuşan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “Bornova’nın bir çok konuda yeniliğe ihtiyacı var. Bu konuda da üniversitelere işbirliğine büyük önem veriyoruz. Öğrencilerimizin yaratıcı fikirlerini, akademik dünyanın bilgi ve tecrübelerini aktarmaları yaşadığımız kentler için çok önemli” dedi.

Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Havva Meltem Gürel ise “Bu tip iş birliklerinin öğrenciler için çok faydalı olduğunu düşünüyoruz. Öğrencilerin kendi düşüncelerini test edebilmeleri, bu düşünceleri gerçek olarak kurgulayabilmeleri çok değerli” diye konuştu.