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    HaberlerEgeÖğrenci servisleri sıkı denetleniyor
    13.09.2019 - 01:25 |

    Öğrenci servisleri sıkı denetleniyor

    Öğrenci servisleri sıkı denetleniyor

    MANİSA’nın Alaşehir ilçesinde, öğrencilerin taşındığı servisler denetlendi. Denetlenen servislerde olumsuzluğa rastlanılmadı. Manisa ilçeleri arasında en çok taşımalı öğrenciye sahip Alaşehir’de, 245 noktadan 245 araçla 4 bin 50 öğrenci okullarına taşınıyor. Denetimlere katılan Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, “Bütün çocuklarımızın serviste emniyet kemeri takması gerekiyor. Çocuğun güven ve huzur içinde okula gitmesi, eğitimin kalitesini artırıyor” dedi. l MANİSA DHA

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