13.09.2019 - 01:25 |
Öğrenci servisleri sıkı denetleniyor
MANİSA’nın Alaşehir ilçesinde, öğrencilerin taşındığı servisler denetlendi. Denetlenen servislerde olumsuzluğa rastlanılmadı. Manisa ilçeleri arasında en çok taşımalı öğrenciye sahip Alaşehir’de, 245 noktadan 245 araçla 4 bin 50 öğrenci okullarına taşınıyor. Denetimlere katılan Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, “Bütün çocuklarımızın serviste emniyet kemeri takması gerekiyor. Çocuğun güven ve huzur içinde okula gitmesi, eğitimin kalitesini artırıyor” dedi. l MANİSA DHA
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