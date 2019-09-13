Öğrenci servisleri sıkı denetleniyor

MANİSA’nın Alaşehir ilçesinde, öğrencilerin taşındığı servisler denetlendi. Denetlenen servislerde olumsuzluğa rastlanılmadı. Manisa ilçeleri arasında en çok taşımalı öğrenciye sahip Alaşehir’de, 245 noktadan 245 araçla 4 bin 50 öğrenci okullarına taşınıyor. Denetimlere katılan Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, “Bütün çocuklarımızın serviste emniyet kemeri takması gerekiyor. Çocuğun güven ve huzur içinde okula gitmesi, eğitimin kalitesini artırıyor” dedi. l MANİSA DHA