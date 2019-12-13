‘Öğrenci, sorun yaşamayacak’

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencilere sorunların çözüm sürecinde rehberlik ve destek sağlamak amacıyla Öğrenci Hakları Birimi yaşama geçirildi. Birim Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ayşen Maraş, öğrenci merkezli bir yaklaşımı benimsediklerini belirtti, “Onların taleplerini, şikâyetlerini ve ihtiyaçlarını her zaman ön planda tutuyoruz. Sorunların çözümü için öğrencilerimizi ilgili birimlere yönlendiriyoruz” dedi. Dr. Maraş, öğrencilerin ogrencihaklari@mu.edu.tr adresine e-posta göndererek, telefonla arayarak veya her dönem başında internet adresinde ilan edilecek gün ve saatlerde birime gelerek görüşme yapabileceğini söyledi. http://ogrencihaklari.mu.edu.tr, 0252 211 55 00