Öğrenciler, başkana isteklerini iletti

Bugün, Güneş Günü etkinliğiyle sona erecek olan programda bir hafta boyunca, Hüseyin Turgut Karabağlı Ortaokulu 5,6,7 ve 8’inci sınıf öğrencileriyle; yaratıcı drama, sanatsal beceriler, bilişim etiği, kültürel etkileşim ve çocuk hakları gibi pek çok konuda atölyeler yapıldı.



Park ve buz pateni



Projeyi izlemek ve gönüllülerle sohbet etmek amacıyla okulu ziyaret eden Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu, öğrencilere belediyeden ve Başkan Ahmet Aras’tan neler istediklerini sordu. Pek çok minik belediyeden bisiklet yolu ve Umurça Parkı gibi, çok işlevli parklar talep ederken, bazıları da buz pateni ve kayak sahası isteklerini dile getirdi. Çakaloğlu, bazılarının proje aşamasında olduğu bilgisini miniklerle paylaştı.