BİST122.142-0,33EURO6,56-0,17USD5,940,12ALTIN300,460,75
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Öğrenciler, başkana isteklerini iletti
    ABONE OL
    25.01.2020 - 03:53 |

    Öğrenciler, başkana isteklerini iletti

    Sabancı Üniversitesi’nin 14 gönüllü öğrencisinin katılımıyla yürütülen Kendini Keşfet Projesi, Bodrum Belediyesi’nin destekleriyle ilk ve ortaokul öğrencileriyle buluştu.

    Öğrenciler, başkana isteklerini iletti

    Bugün, Güneş Günü etkinliğiyle sona erecek olan programda bir hafta boyunca, Hüseyin Turgut Karabağlı Ortaokulu 5,6,7 ve 8’inci sınıf öğrencileriyle; yaratıcı drama, sanatsal beceriler, bilişim etiği, kültürel etkileşim ve çocuk hakları gibi pek çok konuda atölyeler yapıldı.

    Park ve buz pateni

    Projeyi izlemek ve gönüllülerle sohbet etmek amacıyla okulu ziyaret eden Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu, öğrencilere belediyeden ve Başkan Ahmet Aras’tan neler istediklerini sordu. Pek çok minik belediyeden bisiklet yolu ve Umurça Parkı gibi, çok işlevli parklar talep ederken, bazıları da buz pateni ve kayak sahası isteklerini dile getirdi. Çakaloğlu, bazılarının proje aşamasında olduğu bilgisini miniklerle paylaştı.

    Elazığ depreminin şiddetini gösteren en net görüntülerElazığ Sivrice merkez üssü olan 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetini en net şekilde gösterenlerden biri avize satışı yapan bir iş yerinin güvenlik kamerası oldu.
    daha fazla video için
    Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem! İşte bölgeden son harita görüntüsü...

    Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem! İşte bölgeden son harita görüntüsü...

    Hiç gitmiyor kulaklarımdan ‘Azize... Azize...’ seslenişi

    Hiç gitmiyor kulaklarımdan ‘Azize... Azize...’ seslenişi

    Yüz binlerce çalışana ikramiye!

    Yüz binlerce çalışana ikramiye!

    Deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı

    Deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı

    Sıradaki Haber