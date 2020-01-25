25.01.2020 - 03:53 |
Öğrenciler, başkana isteklerini iletti
Sabancı Üniversitesi’nin 14 gönüllü öğrencisinin katılımıyla yürütülen Kendini Keşfet Projesi, Bodrum Belediyesi’nin destekleriyle ilk ve ortaokul öğrencileriyle buluştu.
Bugün, Güneş Günü etkinliğiyle sona erecek olan programda bir hafta boyunca, Hüseyin Turgut Karabağlı Ortaokulu 5,6,7 ve 8’inci sınıf öğrencileriyle; yaratıcı drama, sanatsal beceriler, bilişim etiği, kültürel etkileşim ve çocuk hakları gibi pek çok konuda atölyeler yapıldı.
Park ve buz pateni
Projeyi izlemek ve gönüllülerle sohbet etmek amacıyla okulu ziyaret eden Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu, öğrencilere belediyeden ve Başkan Ahmet Aras’tan neler istediklerini sordu. Pek çok minik belediyeden bisiklet yolu ve Umurça Parkı gibi, çok işlevli parklar talep ederken, bazıları da buz pateni ve kayak sahası isteklerini dile getirdi. Çakaloğlu, bazılarının proje aşamasında olduğu bilgisini miniklerle paylaştı.
Elazığ depreminin şiddetini gösteren en net görüntülerElazığ Sivrice merkez üssü olan 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetini en net şekilde gösterenlerden biri avize satışı yapan bir iş yerinin güvenlik kamerası oldu.
Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.