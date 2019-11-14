Öğrenciler denetleyecek

Balıkesir Büyükşehir’in paydaşlar arasında yer aldığı, öğrencilerde trafik bilincini oluşturmayı amaçlayan proje için imza atıldı.

Toplumda trafik kültürü ve bilincinin artırılması, sürücü, yolcu ve yayalara trafik kurallarına uyma alışkanlığı kazandırılarak trafiğin bir yaşam bilinci olduğunun benimsetilmesi amacıyla hayata geçirilecek olan ‘Direksiyon sende kontrol bende’ projesi için imzalar atıldı. Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı J. Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Rıza Tekin, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Fehmi Erdem projenin hayata geçirilmesi adına hazırlanan protokolü imzaladı.

22 haftalık eğitim

Proje 12 Kasım-10 Mayıs günleri arasında uygulanacak. 22 hafta süresince haftada 4 saat sürecek eğitimlerde 2 bin 600 öğrenci, 175 servis şoförü ve rehber personeli eğitim görecek. İlkokul öğrencilerine emniyet kemeri, yay geçidi, ışıklı trafik işaretleri, cep telefonu kullanımı, teorik ve uygulamalı temel trafik kuralları öğretilecek. Okul servisi kullanan öğrencilere yönelik anket yapılacak, okul servis araçlarının ne kadar güvenli olduğu tespit edilecek.