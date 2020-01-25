Öğrenciler, gök bilimlerini öğrendi

Parkiçi Sinema Salonu fuaye alanında kurulan planetaryum çadırında öğrencilere uzay, galaksi, güneş sistemi, yıldızlar ve astronomi konuları ile ilgili filmler gösterildi. Gösteri ardından bu mutluluğu yaşayan çocuklar, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu’ya teşekkür etti. Dutlulu, etkinliğin yarın saat 17.00’ye kadar devam edeceği belirtti.