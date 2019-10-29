30.10.2019 - 00:11 | | YUSUF ÇINAR
Öğrenciler için koşacaklar
İzmir Atatürk Lisesi Mezunlar Derneği ile Eğitim Vakfı’nın düzenlediği Cumhuriyet Balosu her zamanki gibi coşkulu geçti.
Kuşadası Sealight Resort Otel’de bir araya gelen mezunlar, Cenk Bosnalı’nın parçalarıyla eğlendi. Okulun mezunu Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ve haber programcısı Fatih Portakal’ın da katıldığı gecede konuşan Vakıf Başkanı İhsan Tutum, “Cumhuriyet’e sahip çıkmalıyız” vurgusunu yaptı.
Dernek Başkanı Murat Saraç da, “Cumhuriyet’in temeli eğitim. Herkesi, derneğimizin kampanyasına destek olmaya davet ediyorum. Ünlü mezunlarımız ve gönüllüler, ihtiyacı olan öğrencilere burs sağlamak amacıyla 3 Kasım’daki 41. İstanbul Maratonu’nda koşarak bağış toplayacak” dedi.
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