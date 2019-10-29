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    HaberlerEgeÖğrenciler için koşacaklar
    30.10.2019 - 00:11 | | YUSUF ÇINAR

    Öğrenciler için koşacaklar

    İzmir Atatürk Lisesi Mezunlar Derneği ile Eğitim Vakfı’nın düzenlediği Cumhuriyet Balosu her zamanki gibi coşkulu geçti.

    Öğrenciler için koşacaklar

    Kuşadası Sealight Resort Otel’de bir araya gelen mezunlar, Cenk Bosnalı’nın parçalarıyla eğlendi. Okulun mezunu Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ve haber programcısı Fatih Portakal’ın da katıldığı gecede konuşan Vakıf Başkanı İhsan Tutum, “Cumhuriyet’e sahip çıkmalıyız” vurgusunu yaptı.

    Öğrenciler için koşacaklar



    Dernek Başkanı Murat Saraç da, “Cumhuriyet’in temeli eğitim. Herkesi, derneğimizin kampanyasına destek olmaya davet ediyorum. Ünlü mezunlarımız ve gönüllüler, ihtiyacı olan öğrencilere burs sağlamak amacıyla 3 Kasım’daki 41. İstanbul Maratonu’nda koşarak bağış toplayacak” dedi.

    Öğrenciler için koşacaklar

    Öğrenciler için koşacaklar

    Öğrenciler için koşacaklar


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