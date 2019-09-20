Öğrencilerden atölye çalışması

AB tarafından fonlandırılan Erasmus + programı kapsamında ‘Present For Youth Future’ adlı projeyi yürüten Bayraklı Zihni Özüstün Ortaokulu, Romanya ve Malta’dan gelen öğrencileri ağırladı. Öğrenciler çeşitli sunumlar, eğitim yılı boyunca hazırladıkları projeler ve atölye çalışmalarını katılımcılara sundu. Ziyaretin son gününde de Efes, Meryemana ve Şirince kültür gezisi düzenlendi.