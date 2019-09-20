20.09.2019 - 01:44 |
Öğrencilerden atölye çalışması
AB tarafından fonlandırılan Erasmus + programı kapsamında ‘Present For Youth Future’ adlı projeyi yürüten Bayraklı Zihni Özüstün Ortaokulu, Romanya ve Malta’dan gelen öğrencileri ağırladı. Öğrenciler çeşitli sunumlar, eğitim yılı boyunca hazırladıkları projeler ve atölye çalışmalarını katılımcılara sundu. Ziyaretin son gününde de Efes, Meryemana ve Şirince kültür gezisi düzenlendi.
TEM'de feci kazaİstanbul Sarıyer’de TEM otoyolu FSM çıkışında yolun karşısına yaya olarak geçmeye çalışan bir kadına otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın olay yerinde feci şekilde can verdi.