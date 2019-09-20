BİST100.3390EURO6,330,19USD5,720,06ALTIN 275,691,14
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeÖğrencilerden atölye çalışması
    20.09.2019 - 01:44 |

    Öğrencilerden atölye çalışması

    Öğrencilerden atölye çalışması

    AB tarafından fonlandırılan Erasmus + programı kapsamında ‘Present For Youth Future’ adlı projeyi yürüten Bayraklı Zihni Özüstün Ortaokulu, Romanya ve Malta’dan gelen öğrencileri ağırladı. Öğrenciler çeşitli sunumlar, eğitim yılı boyunca hazırladıkları projeler ve atölye çalışmalarını katılımcılara sundu. Ziyaretin son gününde de Efes, Meryemana ve Şirince kültür gezisi düzenlendi.

    TEM'de feci kazaİstanbul Sarıyer’de TEM otoyolu FSM çıkışında yolun karşısına yaya olarak geçmeye çalışan bir kadına otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın olay yerinde feci şekilde can verdi.
    daha fazla video için
    Yaralı akbaba, jandarma ekipleri tarafından kurtarıldıMalatya'da devriye görevi yapan jandarma ekipleri, buldukları yaralı akbabayı tedavi ettirdi.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    TCDD'nin yeni Genel Müdürü Ali İhsan Uygun oldu

    TCDD'nin yeni Genel Müdürü Ali İhsan Uygun oldu

    Son dakika | Resmi Gazete'de yayımlandı! 49 ilin emniyet müdürü değişti

    Son dakika | Resmi Gazete'de yayımlandı! 49 ilin emniyet müdürü değişti

    İzmir'de bir kişi evinde ölü bulundu

    İzmir'de bir kişi evinde ölü bulundu

    Karşıya geçmek isterken canından oldu

    Karşıya geçmek isterken canından oldu

    Sıradaki Haber