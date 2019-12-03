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    HaberlerEge Haberleri Öğrencilerden farkındalık projesi
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    03.12.2019 - 00:02 |

    Öğrencilerden farkındalık projesi

    Öğrencilerden farkındalık projesi

    İzmir’in Bayraklı ilçesinde bulunan Nedret İlhan Keten İlkokulu’ndaki öğretmen ve öğrenciler, Bayraklı Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülen ‘Sorunlarımızdan Sorumluyuz’ projesi kapsamında, engelli vatandaşlara yönelik farkındalık oluşturmak için ‘Engelsiz yürekler yazıyor, çiziyor ve anlatıyor’ projesini başlattı. Projeyle engellilerin sesi olmayı amaçlayan grup, engelli bireyler ve yakınları tarafından yapılan resim, şiir ve yazıları bir kitapta ölümsüzleştirecek. Proje kapsamında bir araya gelen öğrenciler, Bayraklı Sevgi Yolu’nda hazırladıkları broşür ve afişlerle vatandaşı bilgilendirerek engellilere projeyi duyurmayı amaçladı.

    Geliri bağışlanacak

    Okulun matematik öğretmeni Gözde Yalçın, “Hem engelliler hem de yakınlarının yaşadıklarını bizlerle paylaşmasını istiyoruz. Kitabın geliri engellilere aktarılacak” dedi. l DHA

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