01.11.2019 - 01:14 |
Öğrencilerden kortej yürüyüşü
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının Türk milletine armağan ettiği Cumhuriyet’in 96. yıldönümü Aliağa’da coşkuyla kutlandı.
Öğrenciler, ellerinde bayraklarla Alp Oğuz Anadolu Lisesi önünden Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdü. Başkan Serkan Acar, “Bayramımız kutlu olsun” dedi.
6 yaşındaki çocuğu uykusunda öldürdüRusya Federasyonu'nda bir anaokuluna giren 36 yaşındaki saldırgan, öğlen uykusundaki 6 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdü. Polis ekiplerince gözaltına alının saldırganın ifadesinde, "Bir kitapta, sonsuz yaşamı ve zenginliği vadeden bir büyü okudum. Bunun için bir çocuğu öldürmem gerekiyordu" dediği öğrenildi.