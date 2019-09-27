27.09.2019 - 01:54 |
Öğrencilere güzel konuşma projesi
Yunusemre Kent Konseyi, 26 Eylül Dil Bayramı’nda, Türkçedeki yozlaşmaya dikkat çekmek için ‘Çocuklar içeri, küfür dışarı’ projesi başlattı.
Isparta’ya şehit ateşi düştüHakkari'nin Derecik bölgesinde PKK/YPG’li teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ceylan'ın (23) memleketinde yas var.
Spiker depreme canlı yayında yakalandı! İşte o anlarİstanbul'da kent genelinde hissedilen 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin olduğu saniyelerde CNN TÜRK haber yayını devam ediyordu. Deprem anında soğukkanlılığını korumaya çalışan spiker Gözde Atasoy Kökçü, deprem haberini izleyicilere canlı yayında aktardı.