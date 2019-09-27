Öğrencilere güzel konuşma projesi

Milli Eğitim Müdürü Recep Şengül’ü ziyaret eden Kent Konseyi Başkanı Abdurrahim Arslan, okullarda küfür ve argo kelime kullanımını en aza indirmeyi hedeflediklerini belirtti, “Afiş, eğitim ve etkinliklerle Türkçeyi güzel kullanmanın önemine dikkat çekeceğiz” dedi.