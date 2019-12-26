Öğrencilere hayvan sevgisini aşılıyor

İzmir Karabağlar’da İlkkurşun Ortaokulu’nda resim öğretmeni Şeyda Yılmaz, öğrencilerinin sokakta bulduğu kedileri sınıfa getirmesine izin verip, birkaç gün içinde de sahiplenecek kişileri buluyor. Dersi kucağında kediyle anlatan Yılmaz, öğrencileriyle birlikte hayvan sevgisine dikkat çekiyor. Projeleriyle birçok öğrencisine hayvanları sevdirdiğini aktaran Yılmaz, şunları söyledi:

Merhametli bireyler

“Öğrencilerim, anneleri yanında olmayan yavru kedileri, yaralı kedileri bana getiriyor. Bir kedi geldiğinde akşama kadar sınıf sınıf geziyorum. Kaybolmasın, diye de kedileri derslere sokuyoruz. Çocuklar bu durumu çok kanıksadı. Yavru kedilere merhamet etmeyen bireyler yetiştirmek istemiyorum.”