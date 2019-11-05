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    HaberlerEgeÖğrencilere kentin sorunlarını anlattı
    05.11.2019 - 01:32 |

    Öğrencilere kentin sorunlarını anlattı

    Öğrencilere kentin sorunlarını anlattı

    Uluslararası ölçekte çocukların, her yıl dünyanın gündemine ait farklı bir tema üzerinde araştırma yaparak proje üretmelerine imkân sağlayan First Lego League (FLL) turnuvasında Buca’yı temsil edecek öğrenciler, Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç’ı ziyaret etti; kentin sorunlarıyla ilgili bilgi aldı. Soruları tek tek yanıtlayan Kılıç, “Buca ile ilgili en çok çöp, temizlik, park ve bahçe, yolların yenilenmesi ile ilgili talepler geliyor. Bunun yanı sıra ilçemizde hava kirliği çok fazla. Bizler ilk olarak temiz ve düzenli bir çevre için çalışmalarımıza ağırlık veriyoruz. Temiz enerjiyi üretmek istiyoruz. Çöplerin ayrıştırılarak sıfır atık projesini hayata geçirmek istiyoruz. Temiz enerji üreten modern bir kent için projeler oluşturabilirsiniz. Bunun dışında kentimizin estetiğini, tarihi yapısını gün yüzüne çıkarabilirsiniz” dedi.

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