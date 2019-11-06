Öğrencilere kitap desteği

İlkokul öğrencileri için okuma kitapları, ortaokul ve lise öğrencileri için eğitim kitaplarının verildiği uygulamayla ilgili konuşan Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, “Öğrencilerimizin kitap okuma alışkanlıklarını ve kitap sevgilerini artırmak amacıyla dağıtımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Desteğimiz devam edecek” dedi.