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    HaberlerEge HabeleriÖğrencilere kitap desteği
    06.11.2019 - 01:45 |

    Öğrencilere kitap desteği

    Menderes Belediyesi, okullara kitap yardımını sürdürüyor. Kütüphane Müdürlüğü tarafından yapılan desteklerde, yedi aylık süreçte 2 bin kitap hediye edildi.

    Öğrencilere kitap desteği

    İlkokul öğrencileri için okuma kitapları, ortaokul ve lise öğrencileri için eğitim kitaplarının verildiği uygulamayla ilgili konuşan Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, “Öğrencilerimizin kitap okuma alışkanlıklarını ve kitap sevgilerini artırmak amacıyla dağıtımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Desteğimiz devam edecek” dedi.

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