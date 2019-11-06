06.11.2019 - 01:45 |
Öğrencilere kitap desteği
Menderes Belediyesi, okullara kitap yardımını sürdürüyor. Kütüphane Müdürlüğü tarafından yapılan desteklerde, yedi aylık süreçte 2 bin kitap hediye edildi.
İlkokul öğrencileri için okuma kitapları, ortaokul ve lise öğrencileri için eğitim kitaplarının verildiği uygulamayla ilgili konuşan Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, “Öğrencilerimizin kitap okuma alışkanlıklarını ve kitap sevgilerini artırmak amacıyla dağıtımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Desteğimiz devam edecek” dedi.
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