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    HaberlerEge HaberleriÖğrencilere Nutuk
    10.11.2019 - 01:56 |

    Öğrencilere Nutuk

    Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümsüz eseri Nutuk’u çocuklar için uyarlanmış haliyle, ilçedeki tüm ilkokul öğrencilerine hediye etti.

    Öğrencilere Nutuk

    Başkan Gürbüz, “Her zaman kalbimizde yaşamaya ve düşüncelerimizi aydınlatmaya devam eden Ulu Önderimizi saygı, minnet ve özlemle anıyoruz” diye konuştu.

    Trump o güne işaret etti ve açıkladı: Beyaz Saray yayınlayacakABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın muhtemelen Salı günü Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile ikinci bir çağrının transkriptini yayınlayacağını açıkladı.
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    9 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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