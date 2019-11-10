10.11.2019 - 01:56 |
Öğrencilere Nutuk
Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümsüz eseri Nutuk’u çocuklar için uyarlanmış haliyle, ilçedeki tüm ilkokul öğrencilerine hediye etti.
Başkan Gürbüz, “Her zaman kalbimizde yaşamaya ve düşüncelerimizi aydınlatmaya devam eden Ulu Önderimizi saygı, minnet ve özlemle anıyoruz” diye konuştu.
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