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    HaberlerEgeÖğrencilere trafik TIR’ı ile eğitim
    15.10.2019 - 01:02 |

    Öğrencilere trafik TIR’ı ile eğitim

    İLKOKUL çağındaki çocuklara trafik bilinci aşılamayı hedefleyen Mobil Trafik Eğitim TIR’ı, Dr. Cavit Özyeğin İlkokulu’nda öğrencilerle buluştu. Okul bahçesinde oluşturulan brandalı parkur üzerinde öğrencilere akülü araçlarla trafik eğitimi verildi. Çevre okullardan gelen öğrenciler de hem eğlendi hem de temel trafik kurallarını öğrendi. TIR, yarın kentten ayrılacak. l DAVUT CAN DHA

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