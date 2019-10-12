Öğrencilere Uşak Kart

Uşak Belediyesi’nin hayata geçirdiği ‘Memleketim Uşak Öğrenci Kartı’ projesiyle gençlere birçok fırsat sunuyor. Uşak’ta yaşayan öğrencilerin hayatını kolaylaştırmayı amaçladıklarını belirten Başkan Mehmet Çakın, projeyle ilgili şu bilgileri verdi:

İndirimli hizmet

“Uygulamadan yararlanmak için üniversite öğrencilerinin ikametgah adreslerini Uşak’a taşımaları ve belediyemizin sitesinden indirecekleri başvuru formuyla Uşak Belediyesi’ne gelmeleri gerekiyor. Oluşturulan özel masada gerekli işlemler yapıldıktan sonra verilen kartla öğrenciler; Atapark Çayzade Cafe, Tiritoğlu Çayzade Cafe, Atlı Spor ve Rehabilitasyon Merkezi At Çiftliği Sosyal Tesisleri’nde ve Kayağıl Termal Tesisleri’nde yüzde 15 indirim; UşakSpor maç biletlerinde ise yüzde 25 indirim kazanıyor.”