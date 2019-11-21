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    HaberlerEge HaberleriÖğrencilerin tatil hediyesi başkandan
    21.11.2019 - 02:26 |

    Öğrencilerin tatil hediyesi başkandan

    Torbalı Belediyesi, bu yıl ilk kez uygulanan ara tatil için dopdolu bir program hazırladı.

    Öğrencilerin tatil hediyesi başkandan

    Başkan İsmail Uygur’un ara tatil hediyesi olarak hazırlanan Mutlu Çocuklar Atölyesi ismini taşıyan etkinlikler kapsamında, 4-13 yaş arası çocuklar resim, karikatür, seramik, Türk işaret dili, drama ve kitap okuma atölyelerine katılıyor.

    Evden gelen koku korkunç gerçeği ortaya çıkardıAdana'da yalnız yaşayan ve yaklaşık 10 gün önce yaşamını yitiren Mustafa Ağkurt (70), evinden yayılan kötü kokudan şüphelenip, polis ve çilingir yardımıyla eve giren komşuları tarafından bulundu.
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