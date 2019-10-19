19.10.2019 - 02:03 |
‘Öğrencileriniz her zaman sizinle’
Ege Üniversitesi Öğrenci Konseyi ve Ege Üniversitesi Öğrenci Toplulukları temsilcilerinden oluşan bir grup öğrenci, Rektör Prof. Dr. Necdet Budak’ı, göreve başlamasının üçüncü yılında ziyaret etti.
Bünyesinde 73 öğrenci topluluğunu bulunduran Ege Üniversitesi’nde; topluluk üyeleri ile Öğrenci Konseyi üyelerinden oluşan 300 kişilik grup, ‘Öğrencileriniz her zaman sizinle’ pankartıyla Rektörlük’ün bahçesinde bir araya geldi. Grup üyeleri, Rektör Budak’la yeni dönem pastası kesti. Budak, “Öğrencilerimiz, hayatımın en güzel sürprizlerinden birini yaptı” dedi.
Fuhuş operasyonunda gelin ve görümce gözaltına alındıİzmit'te, polis ekiplerince masaj derneğine düzenlenen fuhuş operasyonunda, dernek yöneticileri 7 aylık hamile D.Ö. (22) ile görümcesi N.Ö. (33) gözaltına aldı.