Bünyesinde 73 öğrenci topluluğunu bulunduran Ege Üniversitesi’nde; topluluk üyeleri ile Öğrenci Konseyi üyelerinden oluşan 300 kişilik grup, ‘Öğrencileriniz her zaman sizinle’ pankartıyla Rektörlük’ün bahçesinde bir araya geldi. Grup üyeleri, Rektör Budak’la yeni dönem pastası kesti. Budak, “Öğrencilerimiz, hayatımın en güzel sürprizlerinden birini yaptı” dedi.