BİST99.7851,94EURO6,400,21USD 5,740,10ALTIN274,87-1,09
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeÖğrencilerle birlikte sahilde çöp topladı
    24.10.2019 - 02:38 |

    Öğrencilerle birlikte sahilde çöp topladı

    Urla Yılay Hakan Çeken Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öncülüğünde paydaş okulların katılımıyla çevre temizliği etkinliği düzenlendi.

    Öğrencilerle birlikte sahilde çöp topladı

    Kum Denizi Plajı’nda gerçekleşen ve belediyenin de de destek verdiği temizlik etkinliğinde Başkan Burak Oğuz öğrencilerle birlikte çöp topladı. Öğrencileri tebrik eden Başkan Oğuz, “Bizlerin amacı çocuklarımıza temiz doğa bırakmak. Vatandaşlarımızın da bu konuda bilinçli olması lazım” dedi.

    Niğde'de silahlı kavgaNiğde'nin Ulukışla ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
    daha fazla video için
    ABD Başkanı Trump: Türkiye'ye tüm yaptırımların kaldırılmasını emrettimABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin operasyonu bağlamında getirilen yaptırımların kaldırılması için talimat verdiğini açıkladı. Öte yandan ABD Hazine Bakanlığı, 14 Ekim'de Türkiye'ye getirilen yaptırımların resmen kaldırıldığını açıkladı.
    daha fazla video için
    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Firari eski Patnos Belediye Başkanı Yılmaz Ankara'da yakalandı

    Firari eski Patnos Belediye Başkanı Yılmaz Ankara'da yakalandı

    Eşini bulmak için televizyona çıkmıştı... Çelişkili ifadeler cinayeti ortaya çıkardı

    Eşini bulmak için televizyona çıkmıştı... Çelişkili ifadeler cinayeti ortaya çıkardı

    Konya'da şüpheli ölüm

    Konya'da şüpheli ölüm

    MasterChef'te kim elendi? İşte 35. son bölümde veda eden isim...

    MasterChef'te kim elendi? İşte 35. son bölümde veda eden isim...

    Sıradaki Haber