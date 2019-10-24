24.10.2019 - 02:38 |
Öğrencilerle birlikte sahilde çöp topladı
Urla Yılay Hakan Çeken Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öncülüğünde paydaş okulların katılımıyla çevre temizliği etkinliği düzenlendi.
Kum Denizi Plajı’nda gerçekleşen ve belediyenin de de destek verdiği temizlik etkinliğinde Başkan Burak Oğuz öğrencilerle birlikte çöp topladı. Öğrencileri tebrik eden Başkan Oğuz, “Bizlerin amacı çocuklarımıza temiz doğa bırakmak. Vatandaşlarımızın da bu konuda bilinçli olması lazım” dedi.
Niğde'de silahlı kavgaNiğde'nin Ulukışla ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
ABD Başkanı Trump: Türkiye'ye tüm yaptırımların kaldırılmasını emrettimABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin operasyonu bağlamında getirilen yaptırımların kaldırılması için talimat verdiğini açıkladı. Öte yandan ABD Hazine Bakanlığı, 14 Ekim'de Türkiye'ye getirilen yaptırımların resmen kaldırıldığını açıkladı.