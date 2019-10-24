Öğrencilerle birlikte sahilde çöp topladı

Kum Denizi Plajı’nda gerçekleşen ve belediyenin de de destek verdiği temizlik etkinliğinde Başkan Burak Oğuz öğrencilerle birlikte çöp topladı. Öğrencileri tebrik eden Başkan Oğuz, “Bizlerin amacı çocuklarımıza temiz doğa bırakmak. Vatandaşlarımızın da bu konuda bilinçli olması lazım” dedi.