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    HaberlerEgeÖğrencilerle okula gitti
    27.09.2019 - 02:11 |

    Öğrencilerle okula gitti

    Denizli'de, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ortaokulu’nun öğrencileri, okula bisikletle gitti.

    Öğrencilerle okula gitti

    Bisiklet kullanımını özendirmek amacıyla yapılan organizasyona Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan da katıldı. Merkezefendi Belediyesi, Denizli Milli Eğitim Müdürlüğü, TÜBİTAK ve Ülker Yörükoğlu Bilim ve Sanat Merkezi iş birliğiyle düzenlenen ve TÜBİTAK’a sunulan projeler arasından ilk 50 proje arasına girmeyi başaran ‘Bilim Şenliği’ de sürüyor. Başkan Doğan, yarın sona erecek olan şenliğe herkesi davet etti.

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