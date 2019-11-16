Öğretmen ve öğrencileri için odasından vazgeçti

MUĞLA’da, lise müdürü Taner Kaya (44), öğrenci sayısındaki fazlalığa, öğretmenler odasını sınıfa, kendi odasını da öğretmenler odasına dönüştürerek çözüm üretti.

Oda olarak depoyu kullanan Kaya, “Evlatlarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için gecesini gündüzüne katan öğretmenlerimize fedakarlıkta bulunmam gerekiyordu” dedi.

Ula ilçesinde, Taner Kaya’nın müdürlüğünü yaptığı, 12 derslikli Hüseyin Ercan Ermaş Mermer Anadolu Lisesi’nde öğrenci sayısının 260’tan 285’e yükselmesi nedeniyle 1 dersliğe ihtiyaç duyuldu. Okulda 1 yıldır müdür olarak görev yapan, evli ve 2 çocuk babası Kaya, öğrencilerin mağdur olmamaları için öğretmenler odasını sınıfa dönüştürdü. Kaya, okulda görevli 24 öğretmenin ise teneffüs saatlerinde dinlenmeleri için makam odasını öğretmenler odası olarak tahsis etti.

‘Takdir ediyoruz’

İdarecilik görevini 5 metrekarelik depoda yürüten Taner Kaya, “Ek bina yapma şansımız yoktu. Öğretmenler odamızı sınıfa dönüştürmeye karar verdim. Kendilerine talebimi ilettiğim zaman anlayışla karşıladılar. Bu şekilde sınıf sorununu ortadan kaldırdık” diye konuştu.

Tarih öğretmeni Ömer Özdemir, “Öğretmenlere yönelik şiddet olaylarının yaşandığı bir dönemde müdürümüzün davranışı bizleri mutlu etti. Kendisi odasını bizlere tahsis etti. Eğitim öğretimde verimliliğin artması için elinden geleni yapıyor. Aile ortamı içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.