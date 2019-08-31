Öğretmenler gülümsedi

İletişimde beden dilinin yüzde 62, ses tonunun yüzde 30, kelimelerin ise yüzde 8 oranında etkili olduğunu belirten Kutay Ürkmen, “İyi bir iletişim, gülümseme ile başlar. Verimli bir iletişim için önyargılarınızdan kurtulun. Karşımızdaki kişi ile aynı dili konuşmuyorsanız, iletişiminizde bir sorun var demektir. İletişimde gereksiz ısrarlardan kaçınılmalıdır” dedi. Ürkmen, “Dalton Koleji çağdaş, modern ve öğrencilerini sadece akademik başarıya ulaştırmak değil, entelektüel seviyesi yüksek ve donanımlı birer birey olarak yetiştirmeyi hedefleyen bir okul. Burada siz değerli öğretmenlerimizle böyle güzel bir kurumda bu eğitimi vermek benim için de çok gurur vericiydi” diye konuştu.