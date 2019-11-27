Öğretmenler şerefine yemek

Ahmet Akın Kültür Merkezi’ndeki programda emekli öğretmenlere şeref belgesi verildi. Salonu dolduran yaklaşık 500 öğretmenin katıldığı etkinlikte, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un öğretmenlere yönelik yazdığı mektup okundu.



Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu vurguladı, “Bir ülkeyi geri bırakmak için o ülkeyi işgal etmeye gerek yok, yapacağınız tek şey eğitim sistemini bozmaktır. Eğitim sistemi bozulduğunda ülke zaten geriye doğru gider” dedi.