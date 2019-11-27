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    HaberlerEge HaberleriÖğretmenler şerefine yemek
    27.11.2019 - 01:53 |

    Öğretmenler şerefine yemek

    Burhaniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Öğretmenler Günü nedeniyle yemek programı düzenledi.

    Öğretmenler şerefine yemek

    Ahmet Akın Kültür Merkezi’ndeki programda emekli öğretmenlere şeref belgesi verildi. Salonu dolduran yaklaşık 500 öğretmenin katıldığı etkinlikte, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un öğretmenlere yönelik yazdığı mektup okundu.

    Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu vurguladı, “Bir ülkeyi geri bırakmak için o ülkeyi işgal etmeye gerek yok, yapacağınız tek şey eğitim sistemini bozmaktır. Eğitim sistemi bozulduğunda ülke zaten geriye doğru gider” dedi.

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