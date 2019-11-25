26.11.2019 - 00:02 |
Öğretmenleri için söylediler
TRT İzmir Radyosu Çoksesli Çocuk Korosu ile Uşak Belediyesi Çoksesli Çocuk Korosu, “Öğretmenler Günü Özel Konseri” için aynı sahneyi paylaştı. Belediye Başkanı Mehmet Çakın’ın da katıldığı etkinlikte çocuklar ayakta alkışlandı.
İstanbul "kadına karşı şiddete hayır" demek için turuncuya büründüİstanbul'un simge yapıları olan tarihi binalar, kuleler ve köprüler, "25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü" kapsamında turuncu renk ile aydınlatıldı.