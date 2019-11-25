Öğretmenleri için söylediler

TRT İzmir Radyosu Çoksesli Çocuk Korosu ile Uşak Belediyesi Çoksesli Çocuk Korosu, “Öğretmenler Günü Özel Konseri” için aynı sahneyi paylaştı. Belediye Başkanı Mehmet Çakın’ın da katıldığı etkinlikte çocuklar ayakta alkışlandı.