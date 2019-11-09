09.11.2019 - 01:57 |
Okan Derici, eski günlerini arattı
TFF 1. Lig’de yarın deplasmanda oynayacağı Balıkesirspor maçına odaklanan Altınordu’da, Okan Derici, ilk 10 haftada sergilediği performansla beklentilerin uzağında kaldı.
Sakatlığı nedeniyle 4 maçı kaçırıp 6 karşılaşmada görev alan tecrübeli futbolcu henüz gol atma başarısı gösteremeyerek eski günlerini arattı. Kurmaylar Okan’dan skora katkı sağlamasını bekliyor. 2016-17’de yarım sezon oynadığı Altınordu’ya geçen sezon devre arasında dönen Okan, 18. haftada İzmir’de 1-0’lık zaferle sonuçlanan Balıkesirspor maçında 71. dakikada oyuna girip, 88. dakikada frikikten rakip fileleri sarsmıştı. Okan’ın Altınordu formasıyla toplam 9 golü bulunuyor.
Bitcoin Safiye Bursa'da böyle yakalandı40 kişiyi 600 bitcoin karşılığı yaklaşık 30 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla aranan 'Bitcoin Safiye' Bursa Polisi tarafından yakalandı.