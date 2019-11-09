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    HaberlerEge HaberleriOkan Derici, eski günlerini arattı
    09.11.2019 - 01:57 |

    Okan Derici, eski günlerini arattı

    TFF 1. Lig’de yarın deplasmanda oynayacağı Balıkesirspor maçına odaklanan Altınordu’da, Okan Derici, ilk 10 haftada sergilediği performansla beklentilerin uzağında kaldı.

    Okan Derici, eski günlerini arattı

    Sakatlığı nedeniyle 4 maçı kaçırıp 6 karşılaşmada görev alan tecrübeli futbolcu henüz gol atma başarısı gösteremeyerek eski günlerini arattı. Kurmaylar Okan’dan skora katkı sağlamasını bekliyor. 2016-17’de yarım sezon oynadığı Altınordu’ya geçen sezon devre arasında dönen Okan, 18. haftada İzmir’de 1-0’lık zaferle sonuçlanan Balıkesirspor maçında 71. dakikada oyuna girip, 88. dakikada frikikten rakip fileleri sarsmıştı. Okan’ın Altınordu formasıyla toplam 9 golü bulunuyor.

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