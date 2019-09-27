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    HaberlerEge‘Okey’e devam
    27.09.2019 - 01:44 |

    ‘Okey’e devam

    Nazilli’de dükkanının üzerinde bulunan belediye hoparlörünü tamir etmek isteyen Kıraathane işletmecisi Süleyman Esenlik’e elektrik çarptı.

    ‘Okey’e devam

    Şans eseri, çatıya düşen Esenlik hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesi esnasında kıraathanede okey oynayan müşterilerin umursamaz görüntüleri dikkatlerden kaçmadı.

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