15.10.2019 - 01:54 |
Oktoberfest buluşturdu
Almanya Başkonsolosu Dr. Rainer Lassig ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Vekili Mustafa Özuslu da davete katılanlar arasındaydı.
Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası’nın İzmir’de üçüncü kez düzenlediği Oktoberfest, Swissotel’de gerçekleşti. AHK Türkiye Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Thilo Pahl, “Gelecekte Ege’de birçok etkinlik yapmayı planlıyoruz” dedi.
Otopark yüzünden komşusunu vurduNevşehir'de otopark yüzünden çıkan tartışmada komşusu tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı.