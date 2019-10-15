Oktoberfest buluşturdu

Almanya Başkonsolosu Dr. Rainer Lassig ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Vekili Mustafa Özuslu da davete katılanlar arasındaydı.

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası’nın İzmir’de üçüncü kez düzenlediği Oktoberfest, Swissotel’de gerçekleşti. AHK Türkiye Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Thilo Pahl, “Gelecekte Ege’de birçok etkinlik yapmayı planlıyoruz” dedi.