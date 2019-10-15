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    HaberlerEgeOktoberfest buluşturdu
    15.10.2019 - 01:54 |

    Oktoberfest buluşturdu

    Oktoberfest buluşturdu

    Almanya Başkonsolosu Dr. Rainer Lassig ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Vekili Mustafa Özuslu da davete katılanlar arasındaydı.

    Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası’nın İzmir’de üçüncü kez düzenlediği Oktoberfest, Swissotel’de gerçekleşti. AHK Türkiye Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Thilo Pahl, “Gelecekte Ege’de birçok etkinlik yapmayı planlıyoruz” dedi.

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