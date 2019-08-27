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    HaberlerEgeOkul alışverişi başladı
    27.08.2019 - 02:47

    Okul alışverişi başladı

    İZMİR’de, 2019-2020 eğitim öğretim yılı öncesinde, binlerce öğrenci ve veli forma satışı yapan mağazaların yolunu tuttu.

    Okul alışverişi başladı

    Her okulun farklı renklerde tercih ettiği okul kıyafetlerinden kısa kollu ve yakalı tişört 40 lira, uzun kollu kışlık kazak 50 lira, pantolonlar 50-85 lira, etekler ise 70-80 lira civarında fiyatlarla satışa sunuldu. Mavi önlükler ise erkek öğrenciler için 50 lira, kız öğrenciler için 60 liradan satılıyor. Öte yandan firmalar, forma fiyatlarının geçen yıla kıyasla ortalama yüzde 20 oranında zamlandığını söyledi.

    Ucuz olanı almayın

    Türkiye Okul Kıyafeti Üreticileri ve Satıcıları Federasyonu Başkan Vekili İsmail Sadi Doğan, “Velilere uyarımız okul forması satan yerlerden bu kıyafetleri temin etmeleridir. Pazarlarda elde kalmış mallar satılıyor ve bunlar ucuz olmasına rağmen çocukların sağlığını olumsuz etkiliyor. Kanserojen madde içeren formalar tenle direkt olarak temas ettiği için terleme halinde sağlık sorunu oluşturabiliyor. Bütünlük açısından okullarda formaların kullanılması veliler tarafından da olumlu karşılanıyor” dedi.

    l HANDE NAYMAN DHA

     

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