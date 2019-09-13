Okul çevrelerinde güvenlik artıyor

İZMİR’de, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı okul güvenliği toplantısı, Vali Erol Ayyıldız başkanlığında yapıldı. Yürütülen çalışmaların uyuşturucu, trafik, terör ve asayiş olmak üzere dört ana başlıkta toplandığı belirtildi. Özellikle bağımlılıkla mücadele için okul çevresine ve okul hizmetlilerine yönelik güvenlik kontrollerinin sıkı tutulacağı öğrenildi. l İZMİR DHA