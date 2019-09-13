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    HaberlerEgeOkul çevrelerinde güvenlik artıyor
    13.09.2019 - 01:22 |

    Okul çevrelerinde güvenlik artıyor

    Okul çevrelerinde güvenlik artıyor

    İZMİR’de, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı okul güvenliği toplantısı, Vali Erol Ayyıldız başkanlığında yapıldı. Yürütülen çalışmaların uyuşturucu, trafik, terör ve asayiş olmak üzere dört ana başlıkta toplandığı belirtildi. Özellikle bağımlılıkla mücadele için okul çevresine ve okul hizmetlilerine yönelik güvenlik kontrollerinin sıkı tutulacağı öğrenildi. l İZMİR DHA

    E5’te zincirleme trafik kazası, trafik kilitlendiE-5 Karayolu Haramidere Mevkiinde 7 aracın karıştığı trafik kazasında çok sayıda kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapanırken, ekiplerin çalışmaları sürüyor.
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