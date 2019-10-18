18.10.2019 - 01:06 |
Okul kantinleri mercek altında
Buca Belediyesi, sağlık ekipleriyle birlikte okul kantinlerine denetimlere başladı.
Ekipler, ruhsat, çalışanların hijyen eğitim belgeleri, ilaçlama, ürün kalite kontrolü ve genel sağlık koşulları denetimini gerçekleştirdi. Kriterlere uyulması için işletme sahiplerine uyarılarda bulunuldu. Çalışmalar kapsamında 90 okul denetlenecek.
Ayrıldığı sevgilisini vurup intihar ettiKuşadası’nda emlakçılık yapan sevgilisini pompalı tüfekle yaralayan bir kişi, olaydan bir saat sonra kendini vurarak intihar etti. Hastaneye kaldırılan yaralı kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.