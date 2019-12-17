17.12.2019 - 00:02 |
Okul kantinlerinde denetimler sıklaştı
Burhaniye Belediyesi zabıta ekipleri, okul kantinlerindeki, denetimlerini hızlandırdı. Ekipler, sağlığa uygunluk, işyeri açma çalışma ruhsatı, gıda maddesi ürünlerinin hazırlanması, çalışma ortamı, çöp kovaları, yangına karşı alınan tedbirler, haşere ve kemirgenler için alınan önlemler gibi birçok konuda denetim gerçekleştirdi. Yılsonuna kadar yapılacak denetimlerle ilçedeki bütün kantinler periyodik olarak denetlenecek.
Çamaşır asarken balkondan düştüSiirt'te evlerinin balkonunda çamaşır astığı sırada dengesini kaybederek düşen genç kız hayatını kaybetti.
Müge Anlı canlı yayınında tüyler ürperten itiraflar!ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programında kızını aramaya gelen Zeynep Ergül, kayıp Mehmet Muharrem Erbay olayını tekrar gündeme gelmesine sebep oldu. Geçen hafta canlı yayında gözaltına alınarak Jandarma'da ifadesi alınan Zeynep Ergül açıklamaları programa damga vurdu. İmam olan ağabey Cahit Ergül'ün itirafı herkesi şoke etti.