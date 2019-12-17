Okul kantinlerinde denetimler sıklaştı

Burhaniye Belediyesi zabıta ekipleri, okul kantinlerindeki, denetimlerini hızlandırdı. Ekipler, sağlığa uygunluk, işyeri açma çalışma ruhsatı, gıda maddesi ürünlerinin hazırlanması, çalışma ortamı, çöp kovaları, yangına karşı alınan tedbirler, haşere ve kemirgenler için alınan önlemler gibi birçok konuda denetim gerçekleştirdi. Yılsonuna kadar yapılacak denetimlerle ilçedeki bütün kantinler periyodik olarak denetlenecek.