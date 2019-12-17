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    HaberlerEge Haberleri Okul kantinlerinde denetimler sıklaştı
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    17.12.2019 - 00:02 |

    Okul kantinlerinde denetimler sıklaştı

    Okul kantinlerinde denetimler sıklaştı

    Burhaniye Belediyesi zabıta ekipleri, okul kantinlerindeki, denetimlerini hızlandırdı. Ekipler, sağlığa uygunluk, işyeri açma çalışma ruhsatı, gıda maddesi ürünlerinin hazırlanması, çalışma ortamı, çöp kovaları, yangına karşı alınan tedbirler, haşere ve kemirgenler için alınan önlemler gibi birçok konuda denetim gerçekleştirdi. Yılsonuna kadar yapılacak denetimlerle ilçedeki bütün kantinler periyodik olarak denetlenecek.

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