22.12.2019 - 00:03 |
Okul kantinlerine habersiz denetim
Akhisar Belediyesi zabıta ekipleri, merkez ve kırsal mahallelerdeki 48 eğitim kurumundaki kantinleri denetledi, öğrencilerin sağlıklı beslenmeleri konusunda duyarlılık gösterdi.
Denetimlerde Akhisar’daki kantinlerde şırınga çikolataya ve tarihi geçmiş gıdaya rastlanmadığı bilgisi verildi.
Kapı yerine duvardan çıkmaya çalıştıAvcılar'da katıldığı düğünde alkol aldıktan sonra ayrılan Türkmenistan uyruklu Polat İbrahimov bahçe duvarından yola atlayınca minibüs çarptı. Kazada hafif yaralanan İbrahimov, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.