BİST99.4050,20EURO6,160,39USD5,500,38ALTIN264,330,04
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeOkul öncesi eğitimin adresi haline gelecek
    08.08.2019 - 02:01

    Okul öncesi eğitimin adresi haline gelecek

    Okul öncesi eğitimin adresi haline gelecek

    Çiğli Belediyesi, deneyimli eğitmen kadrosu ve çeşitli sosyal aktivite imkanlarıyla faaliyet gösteren kreşiyle 3-6 yaş arası çocuklara okul öncesi eğitimi vermeye devam ediyor. Çocuklar kreşte, gün boyunca temel ihtiyaçlarını karşılama, resim çizme, birlikte oyun oynama, yemek yeme ve spor yapma alışkanlığı konularında eğitim alıyor.

    Paraları eksik yatan işçiler intihara kalkıştı!Erzurum’da 750 kişilik yurt inşaatında çalışan bir grup işçi paraları eksik yatınca intihar etmeye kalktı. İntihar etmek isteyen işçilerin arkadaşlarını ise polis güçlükle kontrol altına aldı.
    daha fazla video için
    Bahar Candan, bir kadına tekme tokat saldırdıKatıldığı moda programlarıyla adını duyuran Bahar Candan, karşısında ayağını sallayarak oturan genç kadını tekme tokat dövdü
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bayram tatili kaç gün sürecek? Kurban Bayramı hangi günlerde idrak edilecek?

    Bayram tatili kaç gün sürecek? Kurban Bayramı hangi günlerde idrak edilecek?

    Bayram namazı saat kaçta? 11 Ağustos il il Kurban Bayramı namazı vakitleri

    Bayram namazı saat kaçta? 11 Ağustos il il Kurban Bayramı namazı vakitleri

    KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KPSS sonuç tarihi...

    KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KPSS sonuç tarihi...

    FETÖ'cü Ali Sipahi'nin iade talebinin reddedilmesine Türkiye'den tepki

    FETÖ'cü Ali Sipahi'nin iade talebinin reddedilmesine Türkiye'den tepki

    Sıradaki Haber