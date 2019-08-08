Okul öncesi eğitimin adresi haline gelecek

Çiğli Belediyesi, deneyimli eğitmen kadrosu ve çeşitli sosyal aktivite imkanlarıyla faaliyet gösteren kreşiyle 3-6 yaş arası çocuklara okul öncesi eğitimi vermeye devam ediyor. Çocuklar kreşte, gün boyunca temel ihtiyaçlarını karşılama, resim çizme, birlikte oyun oynama, yemek yeme ve spor yapma alışkanlığı konularında eğitim alıyor.