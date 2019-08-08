08.08.2019 - 02:01
Okul öncesi eğitimin adresi haline gelecek
Çiğli Belediyesi, deneyimli eğitmen kadrosu ve çeşitli sosyal aktivite imkanlarıyla faaliyet gösteren kreşiyle 3-6 yaş arası çocuklara okul öncesi eğitimi vermeye devam ediyor. Çocuklar kreşte, gün boyunca temel ihtiyaçlarını karşılama, resim çizme, birlikte oyun oynama, yemek yeme ve spor yapma alışkanlığı konularında eğitim alıyor.
Paraları eksik yatan işçiler intihara kalkıştı!Erzurum’da 750 kişilik yurt inşaatında çalışan bir grup işçi paraları eksik yatınca intihar etmeye kalktı. İntihar etmek isteyen işçilerin arkadaşlarını ise polis güçlükle kontrol altına aldı.