Okul yolu zamlandı

İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında okul servisleri için uygulanacak yeni ücret tarifesinin belirlendiğini açıkladı. Üç büyük şehirde en uygun taşımacılığın İzmir’de yapıldığını ifade eden Bostancı, “İzmir’de okul servis ücretleri, ortalama yüzde 13 arttı. Akaryakıt ve zorunlu trafik sigortasındaki artışlar, yeni ücretin belirlenmesinde etkili oldu” dedi.

En çok 571 lira

Yeni ücret tarifesine göre resmi eğitim kurumlarında aylık 200 lira olan 0-3 kilometre ücreti 226 liraya yükseldi. 0-6 kilometre ücreti 277, 0-10 kilometre ücreti 294, 0-15 kilometre ücreti 348, 0-20 kilometre ücreti 418, 0-25 kilometre ücreti 469, 0-30 kilometre ücreti 514, 0-35 kilometre ücreti 537, 0-40 kilometre ücreti ise 571 lira oldu.

Okul öncesi ve özel eğitim kurumları için ise 0-3 kilometre ücreti 240 liradan 271 liraya çıkarıldı. 0-40 kilometre ücreti ise 610 lira olarak uygulanacak.