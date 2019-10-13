Okullar, baştan sona yenileniyor

Eğitim alanlarının bakım, onarım, boya, temizlik, çimlendirme ve ağaç budama işlerini yapan ekipler, yabani otları temizledi, çocuk oyun gruplarını ve oyun alanlarını kauçuk zeminle kapladı. Ekipler ayrıca, anaokullarına küçük hobi bahçeleri de kazandırdı.