13.10.2019 - 00:46 |
Okullar, baştan sona yenileniyor
Bayraklı Belediyesi, ilçedeki okulların ihtiyaçlarını imkanlar dahilinde karşılamaya devam ediyor.
Eğitim alanlarının bakım, onarım, boya, temizlik, çimlendirme ve ağaç budama işlerini yapan ekipler, yabani otları temizledi, çocuk oyun gruplarını ve oyun alanlarını kauçuk zeminle kapladı. Ekipler ayrıca, anaokullarına küçük hobi bahçeleri de kazandırdı.
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