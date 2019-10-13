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    HaberlerEgeOkullar, baştan sona yenileniyor
    13.10.2019 - 00:46 |

    Okullar, baştan sona yenileniyor

    Bayraklı Belediyesi, ilçedeki okulların ihtiyaçlarını imkanlar dahilinde karşılamaya devam ediyor.

    Okullar, baştan sona yenileniyor

    Eğitim alanlarının bakım, onarım, boya, temizlik, çimlendirme ve ağaç budama işlerini yapan ekipler, yabani otları temizledi, çocuk oyun gruplarını ve oyun alanlarını kauçuk zeminle kapladı. Ekipler ayrıca, anaokullarına küçük hobi bahçeleri de kazandırdı.

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