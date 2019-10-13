13.10.2019 - 00:55 |
Okullarda sağlıklı beslenme eğitimi
Burhaniye Belediyesi, BENGİ ve Beslenme Dostu Okul projeleri kapsamında yürüttüğü seminerlere devam ediyor.
Atatürk Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde sağlık hizmetleri alanında eğitim alan öğrencilerle bir araya gelen diyetisyen Yusuf Kenan Özkaraman, obeziteden korunmak için neler yapılması gerektiğini anlattı. Boy ve kilo ölçümleri de yapan Özkaraman, beslenme programı hazırladı.
Antalya'da sıcaklık 33 dereceyi gördü!Türkiye'nin farklı bölgelerinde sağanak beklenirken, Antalya'da yerli ve yabancı tatilciler denizin tadını çıkarmaya devam ediyor.