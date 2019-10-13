Okullarda sağlıklı beslenme eğitimi

Atatürk Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde sağlık hizmetleri alanında eğitim alan öğrencilerle bir araya gelen diyetisyen Yusuf Kenan Özkaraman, obeziteden korunmak için neler yapılması gerektiğini anlattı. Boy ve kilo ölçümleri de yapan Özkaraman, beslenme programı hazırladı.