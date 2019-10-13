BİST99.0280,25EURO6,501,08USD5,880,80ALTIN281,830,54
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeOkullarda sağlıklı beslenme eğitimi
    13.10.2019 - 00:55 |

    Okullarda sağlıklı beslenme eğitimi

    Burhaniye Belediyesi, BENGİ ve Beslenme Dostu Okul projeleri kapsamında yürüttüğü seminerlere devam ediyor.

    Okullarda sağlıklı beslenme eğitimi

    Atatürk Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde sağlık hizmetleri alanında eğitim alan öğrencilerle bir araya gelen diyetisyen Yusuf Kenan Özkaraman, obeziteden korunmak için neler yapılması gerektiğini anlattı. Boy ve kilo ölçümleri de yapan Özkaraman, beslenme programı hazırladı.

    Antalya'da sıcaklık 33 dereceyi gördü!Türkiye'nin farklı bölgelerinde sağanak beklenirken, Antalya'da yerli ve yabancı tatilciler denizin tadını çıkarmaya devam ediyor.
    daha fazla video için
    13 Ekim 2019 Magazin Bülteni13 Ekim 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Biber gazlı, demirli, sopalı baskın anı kamerada

    Biber gazlı, demirli, sopalı baskın anı kamerada

    Eşinden boşandı paraşütle atlayarak kutladı

    Eşinden boşandı paraşütle atlayarak kutladı

    Son dakika | Terör örgütü köşeye sıkışınca Karayılan'dan çağrı geldi

    Son dakika | Terör örgütü köşeye sıkışınca Karayılan'dan çağrı geldi

    Arı kovanları içinde eroin ele geçirildi

    Arı kovanları içinde eroin ele geçirildi

    Sıradaki Haber