Okulun her şeyi

Muğla’nın Menteşe ilçesinin Dokuzçam Mahallesi’ndeki Dokuzçam İlk ve Ortaokulu Müdürü Reis Songur, idarecilik görevinin yanında okulun fiziki şartlarını iyileştirebilmek amacıyla 7 yıl önce başlattığı çalışmalarına devam ediyor. 10 derslikte 68 öğrencinin eğitim-öğretim gördüğü okula sabah takım elbise giyerek gelen, idare işlerini tamamladıktan sonra iş kıyafetlerini giyen Songur, yaptığı çalışmalarla okulu baştan aşağıya yeniledi.

Virane halden kurtardı

Evli, 2 çocuk babası Songur, okulun kapısından penceresine, tabanından tavanına kadar her yeri elden geçirdi. Bir inşaat ustası gibi çatıda kiremit aktardı, sıva yaptı, elektrik, su ve kalorifer tesisatının yeniledi. Okulu virane görüntüsünden kurtarmak için çalışmalarına aralıksız devam ettiğini belirten Songur, sözlerini

şöyle sürdürdü:

“Elektrik, su tesisatını elden geçirdim. Okulumuzdaki bilgisayarlar çalışmıyordu, onların bakımını yaptım; hazır hale getirdim. Okulun etrafını betonladım. Bahçede 2000 yılında yapılmış kömürlüğün kapısı yoktu, yan cephesi ise tamamen açıktı. Hurdadan bir kapıyı alarak bu kömürlüğe taktım. Yan cephelerine okulun etrafında atıl olarak bulunan tuğlalardan bir duvar ördüm.

Okulun bahçe kapısı kırıktı tamirini yaptım. 1952 yılında yapılan ortaokul binasının çatısında oluk yoktu. Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yardımlarıyla oluk aldık. Bu olukları da kendim taktım. İdarecilik sadece evrak takibinden ibaret değildir. Bu okulun sadece müdürü değil, hademesi, kalorifercisi, tesisatçısı ve ustasıyım.”