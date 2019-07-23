23.07.2019 - 02:04
Okuma alışkanlığı önce ailede başlar
Uluslararası Rotary 2440’ıncı Bölge Federasyonu, kitap okumanın önemine dikkat çekmek için İzmir Milli Kütüphane’de bir söyleşi düzenledi. Söyleşide yazarlar Canan Tan ve Yılmaz Karakoyunlu ‘Neden Okumuyoruz?’ başlıklı konuyu tartıştı. Toplumun okuma kültürünü geliştiren unsurlardan birinin kitapların el değiştirme katsayısı olduğunu dile getiren Karakoyunlu, “Okuma alışkanlığı ailede başlar” dedi. Tan ise kitap okuma oranı konusunda çok da karamsar düşünmediğini dile getirdi, “Kitap fuarlarına ilgi çok büyük, çok yoğun geçiyor. Kişilerin kendilerine yakın türdeki kitapları okuyarak bu alışkanlığı kazanabileceklerine inanıyorum” dedi. l DHA
Trump: 10 milyon insanı öldürmek istemiyorumABD Başkanı Donald Trump, "Eğer Afganistan'da savaşmak istesek bu savaşı bir haftada kazanırdık ama 10 milyon kişiyi öldürmek istemiyorum. Afganistan o durumda yeryüzünden silinirdi. Böyle bir savaş 10 günde biterdi ancak bu yolu seçmek istemiyorum." dedi.