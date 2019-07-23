Okuma alışkanlığı önce ailede başlar

Uluslararası Rotary 2440’ıncı Bölge Federasyonu, kitap okumanın önemine dikkat çekmek için İzmir Milli Kütüphane’de bir söyleşi düzenledi. Söyleşide yazarlar Canan Tan ve Yılmaz Karakoyunlu ‘Neden Okumuyoruz?’ başlıklı konuyu tartıştı. Toplumun okuma kültürünü geliştiren unsurlardan birinin kitapların el değiştirme katsayısı olduğunu dile getiren Karakoyunlu, “Okuma alışkanlığı ailede başlar” dedi. Tan ise kitap okuma oranı konusunda çok da karamsar düşünmediğini dile getirdi, “Kitap fuarlarına ilgi çok büyük, çok yoğun geçiyor. Kişilerin kendilerine yakın türdeki kitapları okuyarak bu alışkanlığı kazanabileceklerine inanıyorum” dedi. l DHA