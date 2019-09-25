Okumanın yaşı yok

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin etüt merkezinde dersleri takip eden üç çocuk annesi, 48 yaşındaki Emine Atay, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü’nü kazandı. Ortaokul ve liseyi dışardan bitiren Atay, Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı etüt merkezi sayesinde üniversite sınavına hazırlandı.

Gençlerle çalıştı

Lisans eğitimini bitirdikten sonra yüksek lisansla eğitimine devam etmek istediğini söyleyen Atay üç çocuğunun olduğunu, kızının şu anda matematik öğretmeni olarak görev yaptığını, erkek çocuklarının her ikisinin de üniversitede mühendislik okuduğunu belirtti.

Sınavlara genç öğrencilerle birlikte hazırlandığını ifade eden Atay, “Gençlerle beraber sınava hazırlandık. Bana gençlerin verdiği heyecan ve emek vardı. Onların sayesinde ben de kendimi genç hissettim. Çocuklarım ve ailem çok destek oldu” dedi.

Üniversitedeki derslerini ev işleriyle birlikte yürüteceğini belirten Emine Atay “Gençlere hiçbir zaman vazgeçmemelerini söylüyorum. Önlerine bir hedef koysunlar. Bir gencin hedefi olduktan sonra yapamayacağı bir şey yok” ifadelerini kullandı.

Etüt merkezindeki eğitmelerin kendisine her konuda destek verdiklerini söyleyen Atay, kadınlara ve gençlere verdiği destekten dolayı Büyükşehir Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.