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    HaberlerEge Olimpik havuz müjdesi
    11.10.2019 - 02:01 |

    Olimpik havuz müjdesi

    İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova’daki Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’ndaki Buz Sporları Salonu’nun yanında yarı olimpik kapalı yüzme havuzunun yapımına başladı.

    Olimpik havuz müjdesi

    Sualtı ragbisi maçlarına da ev sahipliği yapacak çevreci ve engelli dostu tesisin temelini Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer attı.

    ‘Spor kenti olacağız’

    Törene Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ’un yanı sıra Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törenin açılışında konuşma yapan Başkan Soyer, yüzme havuzu sayısını arttıracaklarını, İzmir Kemer’de olimpik kapalı yüzme havuzu inşa edeceklerini söyledi.

    Soyer, “Körfez Festivali’ni uluslararası boyuta taşıyarak körfezimizi su sporlarının merkezi haline getireceğiz. Spor kulüpleriyle birlikte çalışarak kentimizde sporun gelişmesini sağlayacağız. Sporun başta çocuklar ve gençler olmak üzere toplumun tamamına dalga dalga yayılacağını ve şehri canlandıracağını biliyoruz. Sporda ve birçok alanda gençlerin öncülüğünde şehrimizi ileriye taşıyacağız” şeklinde konuştu.

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