BİST96.267-2,79EURO6,540,73USD5,920,64ALTIN284,471
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeÖlümsüzlük meyvesinden dondurma
    14.10.2019 - 07:50 | | MANİSA AA

    Ölümsüzlük meyvesinden dondurma

    Türkiye’nin önde gelen hünnap üretim merkezlerinden Manisa’nın Demirci ilçesinde, ürünün katma değerini artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında, dondurmacı Mustafa Aymergen, hünnaplı dondurma yaptı.

    Ölümsüzlük meyvesinden dondurma

    Türkiye’nin önde gelen hünnap üretim merkezlerinden Manisa’nın Demirci ilçesinde, ürünün katma değerini artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında, dondurmacı Mustafa Aymergen, hünnaplı dondurma yaptı. Aymergen, “Amacım hünnapı ülke genelinde bir dondurma malzemesi olarak yaygınlaştırmak. Hünnapı farklı lezzetlerle de denemeye devam ediyorum. Bu ürünün tatlı yapımında da kullanılabildiğini göstereceği.” diye konuştu. Celal Bayar Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nde çikolata hammaddesi olarak değerlendirilen ürün, lokum ve kolonya şeklinde de piyasaya sürüldü. Ülke geneline kilogramı 15 liradan gönderilen hünnapın farklı gıda ürünleriyle katma değerini artırmak için çalışma yürütülüyor.

    Gökdelenler sallandı!Akşam saatlerinde dev binalar sağa sola yalpaladı, gıcırdama sesleri duyuldu. Japonya'yı vuran 225 kilometre hızındaki Hagibis Tayfunu, deprem ve tsunami etkisine yol açtı.
    daha fazla video için
    Şarkıcı Linet’ten çıplak ayak dans şovBostancı Gösteri Merkezi'nde sahneye çıkan Linet, kalça dansıyla kendisini dinlemeye gelenlerden tam not aldı. Linet'in dans gösterisi dakikalarca alkışlandı.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Genç kız çığlık atınca, metrobüsteki şüpheli yakalandı

    Genç kız çığlık atınca, metrobüsteki şüpheli yakalandı

    Son dakika... İstanbul'da korkutan yangın!

    Son dakika... İstanbul'da korkutan yangın!

    Araç hurdaya döndü! 3 arkadaş öldü

    Araç hurdaya döndü! 3 arkadaş öldü

    Fal bakma bahanesi ile 470 lirasını kaptırdı!

    Fal bakma bahanesi ile 470 lirasını kaptırdı!

    Sıradaki Haber