Ölümsüzlük meyvesinden dondurma

Türkiye’nin önde gelen hünnap üretim merkezlerinden Manisa’nın Demirci ilçesinde, ürünün katma değerini artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında, dondurmacı Mustafa Aymergen, hünnaplı dondurma yaptı. Aymergen, “Amacım hünnapı ülke genelinde bir dondurma malzemesi olarak yaygınlaştırmak. Hünnapı farklı lezzetlerle de denemeye devam ediyorum. Bu ürünün tatlı yapımında da kullanılabildiğini göstereceği.” diye konuştu. Celal Bayar Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nde çikolata hammaddesi olarak değerlendirilen ürün, lokum ve kolonya şeklinde de piyasaya sürüldü. Ülke geneline kilogramı 15 liradan gönderilen hünnapın farklı gıda ürünleriyle katma değerini artırmak için çalışma yürütülüyor.