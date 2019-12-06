‘Omuz üstünde yükselteceğiz’

CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 85’inci yılı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Serter, uygar toplum olabilmek için kadın erkek ayrımı yapmadan insanca yaşamak gerektiğini vurguladı. Türkiye’nin kadın siyasi temsiliyle ilgili uluslararası eşitlik sıralamalarında alt sıralarda yer aldığını belirten Serter, “Uygarlık ve eşitliği sağlamak adına kadınlarımıza verilen ve 85’inci yıldönümünü kutladığımız seçme ve seçilme hakkı bir insanlık hakkıdır. Toplumsal refah ve büyüme için el ele, omuz omuza mücadele vereceğimiz kadınlarımızı omuzlarımızın üzerinde yükseltmeye ve hak ettikleri mevkilere gelmeleri için birlikte mücadeleye devam edeceğiz” dedi.