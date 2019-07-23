Ön eleme heyecanı

Bu yıl 19. kez düzenlenen Miss&Mr Model of Turkey 2019’un ön elemesi tamamlandı. Jüri üyeleri, model adayları arasında tercih yaparken zor anlar yaşadı.

Bu yıl 19. kez düzenlenen, birçok ismi podyumlarla ve setlerle tanıştıran Miss&Mr Model of Turkey 2019’un ön elemesi Kaya İzmir Thermal&Convention’un ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Adaylar, Miss&Mr Model of Turkey’in Kurucu Başkanı Akif Örük, Kaya İzmir Thermal&Convention Genel Müdürü İsa Erdem, Oyuncu İlayda Aydın, İzmir Moda Tasarımcıları Derneği Başkanı Esin Özyiğit, modacı Erdal Güvenç, işadamı Ufuk Kılıç, Rönesans Model Ajans uluslararası temsilcisi Anna Shender, yarışmanın 2018 birincisi Hazal Bayrak, 2018 ikincisi Doğa Ekin Yavuz, tasarımcılar Nazlı Terzioğlu, Yiğit Eryendi, Burak Çiçek ve Orhan Zorer’den oluşan jüriyi etkilemeye çalıştı.

Yarışmacıların yanında

Neşeli bir ortamda geçen elemelerde jüri, model adayları arasında tercih yapmakta zorlandı. Yarışmaya bu yıl konaklamada Kaya İzmir Thermal & Convention destek olacak, Torres Cerimonia şık damatlık tasarımlarıyla erkek sahnesinde, Ömür Inn’in abiye koleksiyonu da kadın finalistlere eşlik edecek. L’oréal Paris yarışmanın saç ve makyaj sponsorluğunu yapacak. Airlife açılış sahnesinde enerjik tasarımlarıyla, Dorsay Pırlanta kendi sahnesinde güzel modellerle birlikte sahnede yer alacak. Eksibir Giyim’in günlük giyim koleksiyonu modeller tarafından sahnelenecek. Yarışmanın spor sponsoru 232 Sportz Club ise kamp dönemi boyunca yarışmacıların formlarını korumasına yardımcı olacak.

Cİ Group, Türkiye’nin en köklü optik zincirlerinden Mert Optik ve Buckin Coffee co. gibi firmalar da yarışmaya destek veriyor. Büyük finalin 22 Ağustos’ta yapılacağı yarışmanın birinci kadın finalisti, Malezya’nın Petaling Jaya kentinde düzenlenecek olan Miss Tourism Intenational 2019’un finalinde Türkiye’yi temsil etme fırsatını elde edecek.