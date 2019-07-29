Ön eleme heyecanı

Bu yıl 19’uncusu düzenlenen ve birçok ismi podyum ve setlerle tanıştıran Miss&Mr Model of Turkey 2019’un ön elemesi Kaya İzmir Thermal&Convention’un ev sahipliğinde yapıldı. Adaylar; Miss&Mr Model of Turkey’in Kurucu Başkanı Akif Örük, Kaya İzmir Thermal&Convention Genel Müdürü İsa Erdem, oyuncu İlayda Aydın, İzmir Moda Tasarımcıları Derneği Başkanı Esin Özyiğit, modacı Erdal Güvenç, iş adamı Ufuk Kılıç, Rönesans Model Ajans Uluslararası temsilcisi Anna Shender, yarışmanın 2018 birincisi Hazal Bayrak, 2018 ikincisi Doğa Ekin Yavuz, moda tasarımcıları Nazlı Terzioğlu, Yiğit Eryendi, Burak Çiçek, Orhan Zorer’den oluşan jüriyi etkilemeye çalıştı.

Jüri üyeleri başarılı model adayları arasında tercih yaparken zorlandı. 2019’un birinci kadın finalisti, Malezya’nın Petaling Jaya kentinde düzenlenecek olan Miss Tourism Intenational 2019’un finalinde Türkiye’yi uluslararası bir yarışmada temsil etme fırsatını elde edecek.