Önce kupa sonra Cimbom
Süper Lig’de deplasmanda Gençlerbirliği’ne 3-1 yenilerek 5 maç sonra mağlubiyet yüzü gören Göztepe moral bozukluğunu atmaya çalışırken, Teknik Direktör İlhan Palut tüm takımı motive etmek için kolları sıvadı.
Genç teknik adam takımına önce Ziraat Türkiye Kupası’na odaklanmasını istedi. Ziraat Türkiye Kupası’nda yarın, 2 hafta önce İstanbul’da 2-1 kazanılan Fatih Karagümrük’le Atatürk Stadı’nda rövanşa çıkacak Göztepe’de Palut oyuncularına, “Önce kupada turu geçmeliyiz. Sonrasında da cumartesi günü Galatasaray’la oynayacağımız kritik bir maça hazırlanmalıyız. Her iki kulvarda da taraftarımızı mutlu edecek güce sahibiz” dediği öğrenildi.
Leo’ya forma gözüktü
Fatih Karagümrük karşısına avantajla çıkacak Göz Göz’de bazı as oyuncuların Galatasaray sınavını düşünülerek dinlendirileceği öğrenildi. İzmir temsilcisinde kart cezaları sona eren Alpaslan ve orta saha Soner’in takıma dönmesiyle eli güçlenen İlhan Palut’un cezalı Berkan’ın yerine ise hafta sonu defansın solunda Leo’ya forma vermesi bekleniyor. Öte yandan Fatih Karagümrük karşılaşmasında Göztepeli taraftarların sadece kapalı tribünde maçı izleyeceği açıklandı.