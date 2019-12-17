Önce kupa sonra Cimbom

Genç teknik adam takımına önce Ziraat Türkiye Kupası’na odaklanmasını istedi. Ziraat Türkiye Kupası’nda yarın, 2 hafta önce İstanbul’da 2-1 kazanılan Fatih Karagümrük’le Atatürk Stadı’nda rövanşa çıkacak Göztepe’de Palut oyuncularına, “Önce kupada turu geçmeliyiz. Sonrasında da cumartesi günü Galatasaray’la oynayacağımız kritik bir maça hazırlanmalıyız. Her iki kulvarda da taraftarımızı mutlu edecek güce sahibiz” dediği öğrenildi.

Leo’ya forma gözüktü

Fatih Karagümrük karşısına avantajla çıkacak Göz Göz’de bazı as oyuncuların Galatasaray sınavını düşünülerek dinlendirileceği öğrenildi. İzmir temsilcisinde kart cezaları sona eren Alpaslan ve orta saha Soner’in takıma dönmesiyle eli güçlenen İlhan Palut’un cezalı Berkan’ın yerine ise hafta sonu defansın solunda Leo’ya forma vermesi bekleniyor. Öte yandan Fatih Karagümrük karşılaşmasında Göztepeli taraftarların sadece kapalı tribünde maçı izleyeceği açıklandı.