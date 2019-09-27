Önce kurutmaya, sonra Avrupa’ya

İzmir’in Kınık ilçesinde bu yıl bin dekar araziye ekimi yapılan domates, verimiyle üreticisini güldürdü. Dekarda ortalama 15 ton ürün alan çiftçi, toplam 15 milyon ton domates elde etti. Ürünlerin büyük bir kısmını ilçedeki domates kurutma firmalarına satıldı. 13 kilo domatesten bir kilo kuru domates elde edildiği ve tamamına yakının ihraç edildiği öğrenildi.



‘Desteğimiz sürecek’



Avrupa ülkelerine ihraç edilen kuru domatesin yüzde 80’inin Bakırçay Ovası’nda yetiştirildiğini ifade eden Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, “İlçemizde kurutmalık, salçalık ve yemeklik olarak üç çeşit domates ekiliyor. Temmuz ayında hasadı başlayan domates daha sonra kurutma sergilerine getiriliyor. Biz de Kınık Belediyesi olarak üretici ve işletme sahiplerine her türlü desteği veriyoruz. Üç yıldır düzenlenen hasat festivallerinde domates ve diğer ürünlerin tanıtımını yapıyoruz” dedi.