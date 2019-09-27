BİST101.940-0,66EURO6,200,03USD5,670,10ALTIN274,250,06
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeÖnce kurutmaya, sonra Avrupa’ya
    27.09.2019 - 01:45 |

    Önce kurutmaya, sonra Avrupa’ya

    İzmir’in Kınık ilçesinde uzun yıllardır ekimi yapılan ve çiftçinin ‘Kırmızı Altın’ dediği domatesten bu yıl 15 milyon ton ürün alındı

    Önce kurutmaya, sonra Avrupa’ya

    İzmir’in Kınık ilçesinde bu yıl bin dekar araziye ekimi yapılan domates, verimiyle üreticisini güldürdü. Dekarda ortalama 15 ton ürün alan çiftçi, toplam 15 milyon ton domates elde etti. Ürünlerin büyük bir kısmını ilçedeki domates kurutma firmalarına satıldı. 13 kilo domatesten bir kilo kuru domates elde edildiği ve tamamına yakının ihraç edildiği öğrenildi.

    Desteğimiz sürecek’

    Avrupa ülkelerine ihraç edilen kuru domatesin yüzde 80’inin Bakırçay Ovası’nda yetiştirildiğini ifade eden Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, “İlçemizde kurutmalık, salçalık ve yemeklik olarak üç çeşit domates ekiliyor. Temmuz ayında hasadı başlayan domates daha sonra kurutma sergilerine getiriliyor. Biz de Kınık Belediyesi olarak üretici ve işletme sahiplerine her türlü desteği veriyoruz. Üç yıldır düzenlenen hasat festivallerinde domates ve diğer ürünlerin tanıtımını yapıyoruz” dedi.

    Isparta’ya şehit ateşi düştüHakkari'nin Derecik bölgesinde PKK/YPG’li teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ceylan'ın (23) memleketinde yas var.
    daha fazla video için
    Spiker depreme canlı yayında yakalandı! İşte o anlarİstanbul'da kent genelinde hissedilen 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin olduğu saniyelerde CNN TÜRK haber yayını devam ediyordu. Deprem anında soğukkanlılığını korumaya çalışan spiker Gözde Atasoy Kökçü, deprem haberini izleyicilere canlı yayında aktardı.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yepyeni cuma mesajları! 2019 kısa, anlamlı ve resimli cuma sözleri

    Yepyeni cuma mesajları! 2019 kısa, anlamlı ve resimli cuma sözleri

    Cuma namazı saat kaçta? 27 Eylül İstanbul Ankara İzmir namaz vakitleri

    Cuma namazı saat kaçta? 27 Eylül İstanbul Ankara İzmir namaz vakitleri

    Mucize Doktor 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ferman'la Beliz bu kez...

    Mucize Doktor 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ferman'la Beliz bu kez...

    Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? GS-FB muhtemel ilk 11'ler...

    Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? GS-FB muhtemel ilk 11'ler...

    Sıradaki Haber